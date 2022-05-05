В Госдуме назвали условие для обеспечения безопасности России

Володин: Россия не может быть в безопасности без решения о внеблоковом статусе Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия не может быть в безопасности без решения о внеблоковом и безъядерном статусе Украины и назвал это основным условием для обеспечения мира и развития страны.

Политик подчеркнул, что российская спецоперация направлена на защиту граждан Российской Федерации как на территории государства, так и проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Володин добавил, что Киев отверг предложения о становлении внеблоковой и безъядерной страной, поэтому Россия не может чувствовать себя в безопасности, пока такое решение не принято. Он указал, что основой государственного строя на Украине «фактически является нацистская идеология».

«Это значит, у нас рядом находится государство, несущее в себе потенциальную угрозу как для своих граждан, так и для нас», — сказал спикер Госдумы.

Володин добавил, что для России важно признание решений о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, а также необходимость признания волеизъявления граждан ДНР и ЛНР. Он заключил, что спецоперация должна закончиться решением тех задач, которые обозначены, в противном случае «ситуация просто выйдет из-под контроля».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.