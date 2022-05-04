Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода

WSJ: шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от импорта нефти из России за полгода

Шестой пакет санкций против России, который сейчас разрабатывает Европейский союз (ЕС), предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом дискуссии.

По словам собеседников американского издания, центральным элементом нового пакета ограничительных мер станет инициатива о том, чтобы страны ЕС отказались от поставок сырой нефти из России за полгода и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года. В то же время предполагается, что Венгрии и Словакии будет предоставлено 20 месяцев на то, чтобы отказаться от импорта российских энергоносителей.

Ранее Болгария и Чехия также захотели запросить исключение из эмбарго на импорт российской нефти. При этом источники в дипломатической среде отмечали, что реализовать исключение сразу для всех четырех стран будет проблематично.

Отмечается, что предложение о запрете импорта российской нефти в ЕС планируют обсудить в среду, 4 мая. Для его утверждения необходимо единогласное голосование всех стран Евросоюза.

Комплексные санкции

3 мая верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России из-за спецоперации на Украине. Он рассказал, что новые ограничения коснутся импорта российской нефти.

До этого Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении нефти из РФ. По сведениям телеканала ZDF, на это заявление трех стран существенно повлияло решение правительства Германии поддержать эмбарго. В то же время накануне Словакия и Венгрия выступили против запрета на поставки нефти из России, мотивируя это сильной зависимостью от них.

Помимо этого, Боррель рассказал, что ряд российских банков будет отключен от платежной системы SWIFT. Также ЕС введет санкции «за дезинформацию». По словам Борреля, Евросоюз составит список лиц, причастных к распространению ложных сведений.

Последствия отказа от российских энергоносителей

Многие политики и предприниматели в Европе заявляют, что отказ от импорта российских нефти и газа может привести к негативным последствиям. Так, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что отказ Германии от поставок энергоресурсов из России может спровоцировать рост цен на топливо. По словам политика, отказ от импорта угля и нефти из России уже возможен, но данное решение окажет свое воздействие на стоимость топлива в стране.

Генеральный секретарь Союза промышленников Австрии Кристоф Ноймайер, в свою очередь, предрек опасность для австрийской экономики из-за эмбарго на поставки российской нефти. Он считает, что запретительные меры могут привести к дальнейшему росту цен на энергоресурсы, который уже стал рекордным. Ноймайер отметил, что хотя российским углю и нефти можно найти замену в среднесрочной перспективе, отказ от них все равно приведет к огромным финансовым издержкам, а найти замену российскому газу в среднесрочной перспективе просто невозможно.

В то же время глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что страна не собирается платить за российский газ рублями, а также выразил готовность при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года. По его словам, Чехия и дальше хочет платить за газ в евро, тем более что большую его часть она закупает на западноевропейских биржах. Он добавил, что Прага готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из России странами Европейского союза в случае, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами.

