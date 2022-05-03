Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России
Боррель заявил, что шестой пакет санкций против РФ включает ограничения на импорт нефти
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Новые ограничения коснутся импорта российской нефти. Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти.
Также ряд банков будет отключен от платежной системы SWIFT. 2 марта Европейский союз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также была запрещена продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию.
Помимо этого ЕС введет санкции «за дезинформацию».