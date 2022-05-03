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Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России

Боррель заявил, что шестой пакет санкций против РФ включает ограничения на импорт нефти

Фото: Janis Laizans / Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые ограничения коснутся импорта российской нефти. Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти.

Также ряд банков будет отключен от платежной системы SWIFT. 2 марта Европейский союз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также была запрещена продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию.

Помимо этого ЕС введет санкции «за дезинформацию».

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Варвара Кошечкина
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