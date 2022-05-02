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Три страны отозвали право вето на эмбарго Евросоюза на нефть из России

ZDF: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС на поставки нефти из России

Фото: Pixabay

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Европейского союза (ЕС) в отношении российской нефти. Об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, передает РИА Новости.

По сведениям телеканала, на это заявление трех стран существенно повлияло решение правительства Германии поддержать эмбарго. В то же время накануне Словакия и Венгрия выступили против запрета на поставки нефти из России, мотивируя это сильной зависимостью от них.

Позднее знакомый с ситуацией представитель сообщил австрийскому агентству APA, что Вена не принимала никакого вето.

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Анна Щербакова
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