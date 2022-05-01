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Стало известно о поддержке ФРГ введения ЕС эмбарго на нефть из России

DPA: Германия поддерживает введение Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти Германии поддерживают планы Европейского союза (ЕС) по введению эмбарго на импорт нефти из России. Об этом сообщает DPA со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

По словам собеседников издания, в ходе последних предварительных переговоров по шестому санкционному пакету Евросоюза в отношении России Берлин высказался за запрет на ввоз российской нефти.

Отмечается, что причиной изменений в позиции Германии по данному вопросу могли стать успехи в поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов. В немецком издании также рассказали, что сейчас основными «тормозами» введения эмбарго на поставки нефти их России считаются Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

Ранее Bloomberg сообщало, что в шестой пакет санкций ЕС против России может войти в том числе полное эмбарго на нефть. По информации агентства, ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT. «По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт», — передает издание.

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Марина Совина
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