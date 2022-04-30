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Стало известно о содержании шестого пакета санкций ЕС против России

Bloomberg: в шестой пакет санкций Евросоюза может войти полное эмбарго на нефть из России

Фото: Pixabay

Стали известны подробности о содержании шестого пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что туда может войти в том числе полное эмбарго на нефть.

По информации агентства, ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT. «По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт», — передает издание.

Сообщается, что также в новый пакет санкций могут войти ограничения на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий и на приобретение недвижимости. Обсуждение состоится на следующей неделе, для утверждения рестрикций требуется поддержка всех 27 членов-государств ЕС.

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Марина Совина
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