Российская наука понесла большую утрату

На 83-м году жизни умер почетный гражданин Петербурга академик РАН Владимир Окрепилов

Санкт-Петербург и российская наука понесли большую утрату — ушел из жизни почетный гражданин города, академик Российской академии наук (РАН), научный руководитель Института проблем региональной экономики РАН Владимир Окрепилов. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Петербурга.

Владимиру Окрепилову было 82 года. За свою жизнь он стал основателем нового направления в науке — экономики качества.

Именно он принял активное участие в разработке Стратегии социально‑экономического развития Петербурга до 2030 года, главной целью которой стало повышение качества жизни горожан за счет экономического роста.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, ученикам», — написал губернатор города на Неве Александр Беглов.

Кроме того, Владимир Окрепилов подготовил более ста докторов и кандидатов наук, оставил яркий след в российской науке и образовании.

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