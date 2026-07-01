Умер начальник сборной России по футболу Сергей Куличенко

Начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Причины смерти Куличенко не называются. В Российском футбольном союзе (РФС) выразили соболезнования семье специалиста.

Куличенко начал работу в РФС в 2005 году в должности администратора сборных, затем стал старшим администратором, а в 2021-м возглавил административный штаб главной мужской команды страны. До работы в союзе он выступал профессионально за московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Торпедо-ЗИЛ» и «Факел».

В январе бывшего футболиста московского «Локомотива» Артура Шамрина нашли мертвым в Липецке. Спортсмен скончался на 56-м году жизни.