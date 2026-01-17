Бывшего футболиста «Локомотива» нашли мертвым

Бывшего футболиста «Локомотива» Артура Шамрина нашли мертвым в Липецке

Бывшего футболиста московского «Локомотива» Артура Шамрина нашли мертвым в Липецке. Об этом сообщается в Telegram-канале липецкого «Металлурга» — еще одного клуба, где выступал игрок.

Спортсмен скончался на 56-м году жизни. Отмечается, что Шамрин в пятницу 16 января вышел на прогулку и не вернулся, всю ночь его искали волонтеры поисково-спасательного отряда. Подробности смерти не уточняются, но новость подтвердил сын спортсмена.

​

Шамрин защищал цвета «Локомотива» в разные периоды карьеры, вошел в историю как 18-й бомбардир липецкого «Металлурга», также играл в дубле московского «Спартака», в СКА (Одесса) и майкопской «Дружбе». Последние годы жизни футболист имел инвалидность по неврологии.

16 января бывший нападающий петербургского «Динамо» Дмитрий Акимов умер в 45 лет. Клуб выразил соболезнования родным и близким футболиста.