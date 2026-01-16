Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:11, 16 января 2026Спорт

Российский футболист умер в 45 лет

Бывший футболист Зенита Дмитрий Акимов умер в 45 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: https://t.me/fc_dynamo_spb

Бывший нападающий петербургского «Динамо» Дмитрий Акимов умер в 45 лет. Об этом сообщается в в Telegram-канале команды.

Клуб выразил соболезнования родным и близким футболиста. Причины смерти не уточняются.

Акимов завоевал бронзу чемпионата Белоруссии-2000 с минским «Динамо» и чемпионата России-2001 с петербургским «Зенитом». Форвард также защищал цвета петербургской «Смены», липецкого «Металлурга», новосибирской «Сибири» и воронежского «Факела».

Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России (127 голов) и держит рекорд «Сибири» по числу мячей за клуб (109).

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Он хочет превратить Арктику в прозрачный аквариум». Почему Трамп пугает НАТО российской угрозой и зачем ему нужна Гренландия?

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Над Курском раздалась серия взрывов

    Раскрыта причина промедления Трампа с атакой на Иран

    На Украине забили тревогу из-за российской «боевой саранчи»

    Встреча Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы завершилась

    Таинственная древняя рукопись оказалась шифром

    Почти 90 тысяч человек внезапно остались без света в российском регионе

    Новая глава Венесуэлы высказалась об отношениях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok