Российский футболист умер в 45 лет

Бывший футболист Зенита Дмитрий Акимов умер в 45 лет

Бывший нападающий петербургского «Динамо» Дмитрий Акимов умер в 45 лет. Об этом сообщается в в Telegram-канале команды.

Клуб выразил соболезнования родным и близким футболиста. Причины смерти не уточняются.

Акимов завоевал бронзу чемпионата Белоруссии-2000 с минским «Динамо» и чемпионата России-2001 с петербургским «Зенитом». Форвард также защищал цвета петербургской «Смены», липецкого «Металлурга», новосибирской «Сибири» и воронежского «Факела».

Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России (127 голов) и держит рекорд «Сибири» по числу мячей за клуб (109).