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21:17, 6 июля 2026Бывший СССР

Российские спецслужбы получили доступ к данным военной разведки Украины

ТАСС: Разведчик ГУР Украины передал смартфон российским спецслужбам за месячную зарплату
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Разведчик Главного управления разведки (ГУР) Украины за сумму, равную месячной зарплате, передал свой смартфон представителям российских спецслужб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данных украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, полученные материалы в данный момент изучаются.

Ранее сообщалось, что полковник ГУР Украины Рустем Фахриев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом), которого ФСБ называет причастным к организации попытки теракта на территории Крыма, был ликвидирован.

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