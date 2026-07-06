Российские спецслужбы получили доступ к данным военной разведки Украины

ТАСС: Разведчик ГУР Украины передал смартфон российским спецслужбам за месячную зарплату

Разведчик Главного управления разведки (ГУР) Украины за сумму, равную месячной зарплате, передал свой смартфон представителям российских спецслужб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данных украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, полученные материалы в данный момент изучаются.

Ранее сообщалось, что полковник ГУР Украины Рустем Фахриев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом), которого ФСБ называет причастным к организации попытки теракта на территории Крыма, был ликвидирован.