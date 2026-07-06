Российские спецслужбы получили доступ к данным военной разведки Украины

Разведчик Главного управления разведки (ГУР) Украины за сумму, равную месячной зарплате, передал свой смартфон представителям российских спецслужб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данных украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, полученные материалы в данный момент изучаются.
Ранее сообщалось, что полковник ГУР Украины Рустем Фахриев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом), которого ФСБ называет причастным к организации попытки теракта на территории Крыма, был ликвидирован.