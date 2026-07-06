Трамп обсудит с Зеленским один вопрос

AP: Трамп планирует обсудить с Зеленским завершение конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Зеленским возможные пути скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Трамп испытывает чувство крайней необходимости положить конец конфликту на Украине и поговорит с Зеленским о том, как это сделать», — говорится в статье.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что встреча с Дональдом Трампом на саммите НАТО может обернуться для Владимира Зеленского новым унижением. По его мнению, Зеленский рассчитывает на то, что он сможет убедить Трампа в переломе ситуации в конфликте.

До этого стало известно, что встреча Трампа с Зеленским станет одной из последних в рамках поездки американского лидера на саммит НАТО в Анкару.