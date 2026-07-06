Режиссер заявил о нехватке профессиональных актеров в России

Режиссер Александр Ковтунец заявил, что в России крайне мало профессиональных актеров

Режиссер Александр Ковтунец, известный по работе над картиной «Улица Ангела», заявил о нехватке в России хороших актеров. Его слова передает НСН.

По мнению постановщика, в России очень мало профессиональных актеров.

«С кадрами проблема во всех сферах нашей жизни, мы сейчас не углубляемся в профессию. Классный актер исповедуется перед зрителем. Делает ли сейчас кто-то так? Очень мало таких», — заявил Ковтунец.

Также он назвал проблемой ситуацию, когда артист постоянно «играет фильм за фильмом». «Поэтому мы не просто отстаем от Голливуда, но пытаемся делать что-то вторичное», — добавил Александр.

Ранее Добронравова и Михалкова наградили за сохранение семейных ценностей. Торжественное награждение прошло на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле.