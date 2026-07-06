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12:11, 6 июля 2026Культура

Добронравова и Михалкова наградили за сохранение семейных ценностей

Федор Добронравов и Никита Михалков получили награду за сохранение семейных ценностей
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актера Федора Добронравова и режиссера Никиту Михалкова наградили за сохранение семейных ценностей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Торжественное награждение прошло на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Отмечается, что российские кинематографисты и артисты удостоились премии за сохранение семейных ценностей в день открытия смотра.

Добронравов, наиболее известный по сериалу «Сваты», вышел на сцену и спел песню «Есть только миг» под аккомпанемент живого оркестра. Известно, что фестиваль посетили актеры Роман Курцын, Нонна Гришаева и Дмитрий Дюжев.

Также на мероприятии присутствовал звезда сериала «Триггер» Данила Якушев, который недавно женился. 40-летний актер женился на своей 19-летней возлюбленной в конце июня. По словам Якушева, разница в возрасте делает его союз с избранницей только крепче.

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