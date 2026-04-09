40-летняя звезда «Молодежки» решил жениться на молодой возлюбленной

40-летний Данила Якушев начал подготовку к свадьбе с 19-летней возлюбленной

Актер Данила Якушев, известный по роли в сериале «Молодежка», женится. Об этом сообщает aif.ru.

Избранницей 40-летнего артиста стала 19-летняя Кристина, которая никак не связана с миром шоу-бизнеса. По словам Данилы, разница в возрасте делает их союз только крепче.

«Я даю ей мудрость, книги, фильмы важные смотрим. Она меняется на моих глазах. И я меняюсь — молодею. Она мне дает жизненную энергию, которой мне не хватает», — поделился Якушев.

