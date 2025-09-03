18-летняя жена 50-летнего режиссера Горобца поступила в вуз

18-летняя актриса Александрина Олексюк рассказала, что поступила в ВШЭ

18-летняя актриса Александрина Олексюк, которая в конце 2024 года вышла замуж за 50-летнего режиссера Марка Горобца, поступила в университет. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам юной актрисы, раскритикованной за брак с мужчиной, который старше ее на 32 года, выбор она сделала давно.

«Выбор на ВШЭ пал давно. Были сомнения, переживания, поиски, но я здесь, и я этому очень рада! Пришла за новыми знаниями и свершениями, надеюсь на лучший результат», — написала Александрина под фото со студенческим билетом.

Ранее стало известно, что режиссер Марк Горобец и актриса Александра Олексюк сыграли свадьбу. Кадры с торжественной церемонии опубликовала актриса Агата Муцениеце. На свадьбе режиссера фильма «Тур с Иванушками» и молодой звезды этой же картины были замечены многие их коллеги.