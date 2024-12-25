Российский режиссер женился на актрисе с 31-летней разницей в возрасте

49-летний режиссер Марк Горобец женился на 18-летней Александрине Олексюк

Режиссер Марк Горобец и актриса Александра Олексюк сыграли свадьбу. Кадры с торжественной церемонии опубликовала актриса Агата Муцениеце на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На свадьбе режиссера фильма «Тур с Иванушками» и молодой звезды этой же картины были замечены многие их коллеги. Известно, что 49-летний Горобец сделал предложение возлюбленной в августе 2024 года, когда она еще была несовершеннолетней. На данный момент девушке исполнилось 18 лет, и пара решила узаконить свои отношения.

До этого Марк был женат на актрисе Светлане Устиновой, также у него был роман с Марией Шерстобитовой. Для Олексюк это первые серьезные отношения.

Ранее стало известно, что 61-летний Григорий Лепс также решил жениться на 18-летней девушке. Разница в возрасте их не смущает.