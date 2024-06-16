Российский певец Григорий Лепс решил жениться на 18-летней студентке Авроре Киба

Российский певец Григорий Лепс решил жениться на молодой студентке МГИМО Авроре Кибе. Об этом пишет KP.RU.

«Невесту Гриши зовут Аврора, ей всего 18 лет. Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться!» — рассказали изданию друзья артиста.

Известно, что 61-летний исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей. Так, с согласия матери девушки пара стала встречаться.

«Она пока еще не решила, но, скорее всего, невеста», — представил Лепс возлюбленную на вручении премии «Муз-ТВ».

Ранее в июне Лепс рассказал о планах переехать в провинциальный лес. Артист заявил, что собирается построить дом посреди леса в Тверской области и мечтает переселиться туда насовсем.