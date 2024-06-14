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15:40, 14 июня 2024Экономика

Лепс рассказал о планах переехать в провинциальный лес

Лепс заявил о планах насовсем переехать в дом посреди леса в Тверской области
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Певец Григорий Лепс собирается построить дом посреди леса в Тверской области и мечтает переехать туда насовсем. О планах перебраться в провинцию артист рассказал в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Лепсу принадлежит участок земли в российском регионе площадью более четырех гектаров, его ему подарили в 2016 году. Рядом находится река Волга, а вокруг — лес. Сейчас территория пустует — обустраивать ее певцу было некогда. В ближайшем будущем Лепс собирается построить там коттедж. «Домик можно небольшой, тысячи три метров», — заявил артист.

Певец не намерен экономить на проекте. «Господи, ну сколько там… Десять спален, какая-то гостиная. Друзей много, детей много», — поделился Лепс. Артист не исключает, что по окончании работ переедет туда насовсем и заведет собак.

Сейчас Лепс живет в коттедже на престижном Новорижском шоссе в Подмосковье. Помимо этого дома у певца есть элитная квартира на западе Москвы за 70 миллионов рублей, а общая стоимость его имущества достигает полумиллиарда рублей.

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      Нина Ташевская
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