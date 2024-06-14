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14:25, 14 июня 2024Культура

Раскрыта судьба наследства Григория Лепса

Григорий Лепс заявил, что составил завещание в пользу детей

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Российский певец Григорий Лепс раскрыл судьбу своего наследства. Его слова приводит «Пятый канал».

По словам артиста, он составил завещание в пользу детей. «Детям, конечно. Кому достанется», — заявил он.

Отмечается, что состояние исполнителя оценивается в полмиллиарда рублей. Также Лепс является владельцем элитной квартиры в Москве, особняка в Подмосковье и участка земли в Тверской области.

Ранее Григорий Лепс объяснил обучение своих детей за границей. Артист заявил, что был против зарубежного образования детей. Однако он пояснил, что пошел на поводу у большинства и не стал спорить с семьей.

В браке с первой женой Светланой Дубинской у Лепса в 1984 году родилась дочь Инга. От брака со второй женой Анной Шаплыковой остались дочери Ева и Николь — 22 и 16 лет соответственно, а также 14-летний сын Иван.

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