Григорий Лепс заявил, что был против обучения детей за границей

Российский певец Григорий Лепс объяснил обучение своих детей за границей. Его слова приводит NEWS.ru.

Артист заявил, что был против зарубежного образования детей. Однако он пояснил, что пошел на поводу у большинства и не стал спорить с семьей. Лепс также отметил, что после обучения за границей его дети смогут применить полученные знания в России.

«Я не одинок, существует еще семья, супруга, хоть мы официально не являемся мужем и женой. Ну так получилось. Не вижу ничего страшного, хотя до сих пор против обучений за границей», — заключил исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

В браке с первой женой Светланой Дубинской у Лепса в 1984 году родилась дочь Инга. От брака со второй женой Анной Шаплыковой остались дочери Ева и Николь — 22 и 16 лет соответственно, а также 14-летний сын Иван.

Ранее Лепс подчеркнул, что его дети — взрослые люди, которые имеют свою гражданскую позицию.