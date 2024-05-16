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17:01, 16 мая 2024Культура

Григорий Лепс объяснил обучение своих детей за границей

Григорий Лепс заявил, что был против обучения детей за границей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Григорий Лепс объяснил обучение своих детей за границей. Его слова приводит NEWS.ru.

Артист заявил, что был против зарубежного образования детей. Однако он пояснил, что пошел на поводу у большинства и не стал спорить с семьей. Лепс также отметил, что после обучения за границей его дети смогут применить полученные знания в России.

«Я не одинок, существует еще семья, супруга, хоть мы официально не являемся мужем и женой. Ну так получилось. Не вижу ничего страшного, хотя до сих пор против обучений за границей», — заключил исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

В браке с первой женой Светланой Дубинской у Лепса в 1984 году родилась дочь Инга. От брака со второй женой Анной Шаплыковой остались дочери Ева и Николь — 22 и 16 лет соответственно, а также 14-летний сын Иван.

Ранее Лепс подчеркнул, что его дети — взрослые люди, которые имеют свою гражданскую позицию.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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