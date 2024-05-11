Лепс объяснил обучение детей за границей

Певец Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей, а не в России

Певец, народный артист РФ Григорий Лепс объяснил, почему его дети учатся за пределами России. Об этом стало известно из интервью артисту YouTube-каналу «про Л.О.М.».

По словам Лепса, он поддерживает детей в любом случае и какое бы ни было их решение, однако не приветствует получение образования за рубежом. «Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор», — заметил певец.

Также Лепс заявил о надежде, что его дети вернутся в родную страну и будут приносить пользу обществу. «Бросать их на произвол судьбы — нет», — подытожил артист, признавшись, что финансирует их обучение. Григорий Лепс подчеркнул, что его дети — взрослые люди, которые имеют свою гражданскую позицию.

В браке с первой женой Светланой Дубинской у Лепса в 1984 году родилась дочь Инга. От брака со второй женой Анной Шаплыковой остались дочери Ева и Николь — 22 и 16 лет соответственно, а также 14-летний сын Иван.

В конце апреля стало известно, что российский эстрадный певец Стас Михайлов получит орден «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.