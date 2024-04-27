Стас Михайлов получит орден от Путина

Певец Стас Михайлов получит от Путина орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Российский эстрадный певец Стас Михайлов получит орден «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В нем отмечено, что Михайлова наградят «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Михайлова с 55-летием и оценил его вклад в международную политику. По словам белорусского лидера, исполнитель вносит большой вклад в укрепление культурных связей между Россией и Белоруссией. Артист отметил свой юбилейный день рождения 27 апреля.

До этого российский певец Григорий Лепс ответил на вопрос, существует ли конкуренция между ним и Михайловым.