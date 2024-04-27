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15:45, 27 апреля 2024Культура

Лепс ответил на вопрос о конкуренции с Михайловым

Лепс заявил, что никогда не конкурировал с Михайловым

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский певец Григорий Лепс ответил на вопрос, существует ли конкуренция между ним и его коллегой Стасом Михайловым. Об этом он сообщил в программе Comedy Club, передает NEWS.ru.

Исполнитель опроверг слухи о вражде с артистом: «Все было хорошо. У Стаса были свои ценности, у меня свои цены. Мы никогда не конкурировали».

Михайлов, в свою очередь, подчеркнул, что оба певца прошли непростой жизненный путь. Он признался, что считает Лепса старшим братом.

«Вот сейчас можно смеяться, но было, когда ни ему, ни мне не было что поесть даже. Сейчас это звучит дико. Он был первый, кто приехал в Москву, я пошел чуть позже за ним. И Гриша, я считаю, удивительный человек», — подчеркнул исполнитель песни «Все для тебя».

Ранее Михайлов прокомментировал конфликт со своей коллегой, исполнительницей Аллой Пугачевой. Артист заявил, что не воюет с женщинами, так как это не в его правилах и не представляет для него интереса.

ЖЗЛ
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