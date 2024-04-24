Стас Михайлов прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой

Михайлов заявил, что не воюет с женщинами на фоне конфликта с Пугачевой

Российский певец Стас Михайлов прокомментировал конфликт со своей коллегой, исполнительницей Аллой Пугачевой. Его слова приводит NEWS.ru.

Артист заявил, что не воюет с женщинами, так как это не в его правилах и не представляет для него интереса. По словам певца, его высказывание о том, что покинувшие Россию артисты приползут на коленях обратно, не относилось к Примадонне.

Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые ее сделали. Не знаю, почему она принимает [мои слова] на свой счет. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает. Алле Борисовне я желаю счастья и здоровья, как она сама себе нарисовала Стас Михайлов

Михайлов заявил, что Пугачевой нельзя было оскорблять россиян, а также заявил, что не понимает поведения некоторых артистов, уехавших из России. «Вещи нужно называть своими именами: предали — значит, предали. Не важно, даже если ты уехал, но останься человеком», — добавил Михайлов.

Конфликт коллег начался с того, что Михайлов заявил, что уехавшие артисты «на коленях еще приползут и будут целовать ноги». В ответ на это Пугачева сообщила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».