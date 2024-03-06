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14:33, 6 марта 2024Культура

Пугачева ответила на критику по поводу отъезда из России

Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях». «Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — сказала она на видео.

Пугачева также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

Ранее Михайлов заявил, что ругающие свою страну коллеги ведут себя некорректно, намекнув на высказывания Пугачевой. Он отметил, что Россия сделала уехавших звезд популярными и добавил, что «они на коленях все еще приползут и будут целовать ноги».

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      Мария Рюрикова
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