Стас Михайлов высказался о покинувших Россию артистах

Стас Михайлов заявил, что покинувшие Россию артисты «приползут на коленях»

Российский певец Стас Михайлов высказался о покинувших Россию знаменитостях. Артист дал интервью KP.RU.

Михайлов заявил, что любая звезда должна быть благодарна своей публике. «Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Ноль. Показатель — на концерт пришли к нему, купили билет, значит, артист есть», — пояснил певец.

По мнению артиста, ругающие свою страну коллеги ведут себя некорректно. «Во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личности. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — заключил он.

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил о разочаровании в уехавших из России музыкантах Андрее Макаревиче и Борисе Гребенщикове (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).