Охлобыстин назвал Макаревича «молью на старой шубе»

Охлобыстин заявил, что не подаст руки Макаревичу после выступления для ВСУ

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил о разочаровании в уехавших из России музыкантах Андрее Макаревиче и Борисе Гребенщикове (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). Свою позицию он высказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По мнению Охлобыстина, настоящие артисты не могут существовать вне культуры своей страны. Он заявил, что у него вызывают брезгливость попытки звезд зарабатывать на «брошенной аудитории» из-за рубежа. Он назвал Макаревича и Гребенщикова «молью на старой хозяйской шубе».

Артист заявил, что на смену покинувшим страну звездам придут новые таланты. «Я у пионерского костра пел песни Макаревича — "Вот новый поворот…" Я, например, не подам руку Макаревичу после того, как он спел для Вооруженных сил Украины (ВСУ)… Я искренне восхищался Борисом Гребенщиковым. Ну как восхищался? Оказывается, я вкладывал в его песни смысл, которого там на самом деле не было», — поделился он.

Ранее Охлобыстин выступил против поездок участников «голой вечеринки» в Донбасс.