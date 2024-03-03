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16:54, 3 марта 2024Культура

Охлобыстин высказался о поездках участников «голой вечеринки» в Донбасс

Актер Охлобыстин выступил против поездок участников «голой вечеринки» в Донбасс

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Актер Иван Охлобыстин выступил против поездок участников «голой вечеринки» в Донбасс. Об этом он заявил во время Всемирного фестиваля молодежи, сообщает РИА Новости.

Артист подчеркнул, что Донбасс — это не «прачечная» для участников «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание. При этом он отметил, что к таким визитам стоит относиться рационально и брать от знаменитостей все, что они привозят. По его словам, это скандальное мероприятие является симптом структуры общего мироздания.

«Голую вечеринку» в московском ночном клубе «Мутабор» организовала блогерша Анастасия Ивлеева. Она прошла в конце декабря 2023 года. После того, как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и некоторые участники мероприятия потеряли рекламные и телевизионные контракты, а также столкнулись с отменой концертов. Некоторые из них стали посещать Донбасс. В частности, после участия в вечеринке в зону специальной военной операции приехал российский поп-певец Филипп Киркоров.

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