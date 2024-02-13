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11:12, 13 февраля 2024Культура

Филипп Киркоров приехал в зону СВО

Филипп Киркоров захотел выступить в ДНР после «голой вечеринки» Ивлеевой

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российский поп-певец Филипп Киркоров приехал в зону специальной военной операции (СВО) после участия в скандальной вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Отмечается, что артист планирует выступить с концертом в Донецкой народной республике (ДНР). Также, по словам источника, он может встретиться с участниками СВО, проходящими лечение в одном из госпиталей региона.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после участия в скандальной вечеринке. Исполнитель останется в качестве председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ.

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      Варвара Кошечкина
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