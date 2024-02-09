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13:09, 9 февраля 2024Культура

Киркоров вернется на телеэкраны после «голой вечеринки»

Shot: Филипп Киркоров останется в жюри шоу «Маска» на НТВ
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский поп-певец Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Киркоров останется в качестве председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. По данным портала, авторы программы приняли решение не убирать звезду из эфира.

Артист сменил имидж и появился на съемках в костюме с галстуком. По словам Киркорова, его эксцентричные наряды со стразами «[остались] в прошлом».

Певец на съемках «Маски» также намекнул на свое участие в «голой вечеринке», заявив, что 2023 год выдался для него неудачным. Кроме того, Киркоров пошутил над одним из участников, сказав, что тот «зашел в ту дверь».

Ранее гонорар Киркорова уменьшился на несколько миллионов после «голой вечеринки». Артиста также вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале.

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      Мария Рюрикова
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