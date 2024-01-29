Стало известно о финансовых проблемах Филиппа Киркорова

Царьград: Филипп Киркоров брал кредиты ради организации своих концертов

Эстрадный певец Филипп Киркоров брал кредиты ради организации своих выступлений и концертов. О финансовых проблемах артиста стало известно телеканалу «Царьград».

Канал взял комментарий у известного концертного продюсера Сергея Лаврова. Он рассказал, что Киркоров «всегда жил одним днем» и вкладывал все свои средства на организацию своих шоу. Продюсер сомневается, что сейчас у Киркорова много денег.

«Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя», — рассказывает Лавров.

«Царьград» подмечает, что из-за такой политики Киркоров мог испытывать финансовые трудности, в том числе не исключено, что артист влез в долги. Ранее суд взыскал с Киркорова многомиллионную задолженность по налогам и сборам.

Ряд артистов, принявших участие в «голой вечеринке», столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Многие, в частности и сам Киркоров, лишились рекламных контрактов. Также его выступления вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале. После скандала Киркоров уехал из России и в последний раз был замечен в США.