Уехавшего из России Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке

Уехавшего из РФ после «голой вечеринки» Киркорова заметили на концерте Мадонны

Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, который покинул Россию после «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артиста узнали возле комплекса Madison Square Garden, где проходило шоу певицы, в компании неизвестного мужчины. В руках обоих были пакеты, наполненные мерчем, который продавался на выступлении американской звезды.

После участия в скандальном мероприятии Ивлеевой певец принес публичные извинения и заявил о том, что «зашел не в ту дверь». Помимо этого, он перевел 5 миллионов рублей белгородскому фонду.

Несмотря на публичные извинения и благотворительную деятельность, исполнителя вырезали из новогодних телевизионных программ, фильма «Иван Васильевич меняет все!», сериала «Сваты», а также убрали с афиши концерта «Золотой граммофон».

Ранее суд взыскал с Киркорова многомиллионную задолженность по налогам и сборам.