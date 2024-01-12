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15:31, 12 января 2024Культура

Киркоров пожертвовал 5 миллионов рублей белгородскому фонду

Киркоров пожертвовал 5 миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров пожертвовал 5 миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Об этом сотрудники общественной организации рассказали в своем сообществе во «ВКонтакте».

В фонде добавили, что потратят перечисленные средства на пособия, материалы для занятий, оборудование актового зала, а также на закупку новой мебели. Отмечается, что сначала исполнитель направил в организацию 2,4 миллиона рублей, а потом еще 2,6 миллиона.

«Теперь наши концерты и спектакли станут еще ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо Вам огромное за поддержку нашей организации! Мы пока находимся в состоянии эйфории и не можем поверить цифрам, но весь коллектив и подопечные БРОО "Синяя птица" от всей души благодарят Вас за такую необходимую благотворительную помощь!» — написали сотрудники фонда.

Ранее Киркоров заявил, что хочет помочь пострадавшим жителям Белгорода. Он принял решение передать им гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска».

С аналогичной инициативой выступила певица Лолита Милявская, которая рассказала, что помогла пострадавшим при обстреле жителям Белгорода.

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      Анастасия Астахова
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