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13:08, 19 января 2024Культура

Киркоров пропал из «Сватов»

Камео Киркорова вырезали из четвертой части сериала «Сваты»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российского поп-певца Филиппа Киркорова вырезали из четвертой части сериала «Сваты». Об этом пишет в Telegram издание Baza.

Согласно сюжету, артист, который играет самого себя, приезжает на экскурсию в винодельню, чем шокирует персонажей сериала. Эпизод был отснят в 2010 году. В новой версии серии, которую показали по каналу «Дом кино», камео исполнителя отсутствует.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров исчез с афиши концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Мероприятие назначено на 25 февраля. Певец был изображен на афише в компании с Николаем Басковым, Ириной Дубцовой, Сергеей Лазаревым и Мари Краймбрери. Однако в текущем анонсе концерта Киркоров больше не значится.

После участия в скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в декабре артисты, принявшие участие в мероприятии, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Многие, в частности Филипп Киркоров, лишились рекламных контрактов. Также его выступления вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале.

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      Варвара Кошечкина
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