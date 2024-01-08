Первый канал вырезал выступление Киркорова из эфира

Первый канал вырезал выступления Киркорова и Глюкозы из концерта с Лепсом

Из эфира рождественского концерта на Первом канале вырезали выступления Филиппа Киркорова и Глюкозы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Киркоров должен был открыть шоу песней «Летите, летите» и выступить с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским. Глюкоза же исполнила бы песню «Мурашки». Однако 7 января в эфире телеканала певцы не появились, а анонсы их выступлений пропали с официального сайта Первого канала. «Осторожно, новости» опубликовал видео и фото отрывков зацензурированных номеров артистов.

Передача была записана 24 декабря, уже после скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, после которой начали «отменять» многих российских звезд. В частности, певцы Дима Билан, Лолита и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов. В отношении Ивлеевой проводят налоговую проверку.

Киркоров сразу извинился и заявил, что «зашел не в ту дверь». Певец подчеркнул, что не хочет, чтобы участие в вечеринке повлияло на его карьеру в России. После almost naked вечеринки принесли извинения почти все присутствовавшие там артисты.

Одним из последствий скандала для Киркорова стал судебный иск со стороны Российского авторского общества на два миллиона рублей. О причине иска от авторского общества к артисту пока неизвестно. Певца также убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все». В новогодних шоу Киркоров также не появился.

