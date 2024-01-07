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07:28, 7 января 2024Культура

На Киркорова подали в суд

«Известия»: РАО подало в суд на Филиппа Киркорова иск на сумму 2 млн рублей
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российское авторское общество (РАО) подало в суд на певца Филиппа Киркорова. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, сумма иска составляет два миллиона рублей. О причине иска от авторского общества к артисту пока неизвестно.

Также, по данным издания, РАО подало иск на владельцев ночного клуба «Мутабор» на сумму 537 тысяч рублей из-за музыкальных композиций, используемых заведением. Ранее сообщалось, что сумма иска составляет 300 тысяч рублей.

9 января суд рассмотрит вопрос о приостановке деятельности клуба «Мутабор» на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленных в заведении после голой вечеринки блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, вызвали волну общественного возмущения, его прокомментировали в Кремле и в МИД.

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      Марина Совина
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