Стало известно о возможной приостановке деятельности «Мутабора»

Клуб «Мутабор» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм

Деятельность клуба «Мутабор», где прошла голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, могут приостановить на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнили источники, Роспотребнадзор обвинил клуб в нарушении санитарных норм. Вопрос о приостановке его деятельности будет решаться в суде 9 января.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря.

Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, вызвали волну общественного возмущения, его прокомментировали в Кремле и в МИД.