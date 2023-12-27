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14:26, 27 декабря 2023Россия

В Кремле фразой «прошу помиловать» ответили на вопрос о голой вечеринке Ивлеевой

Песков не захотел отвечать на вопрос о скандальной вечеринке Ивлеевой

Фото: Sergei Bobylev / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не захотел отвечать на вопрос журналистов о скандальной голой вечеринке Анастасии Ивлеевой. На соответствующий вопрос он ответил фразой «прошу помиловать меня», заявление представителя Кремля приводит РИА Новости.

Представитель российского лидера попросил журналистов сделать так, чтобы Кремль остался единственным, кто не высказывался по этой теме.

«Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — заявил Песков.

Вечеринка Ивлеевой в московском ночном клубе продолжалась два дня. В первый день ее посети артисты российской эстрады и другие звезды шоу-бизнеса. Фото и видео с полуобнаженными участниками мероприятия попали в сеть и вызвали общественное возмущение.

21 декабря военные, находящиеся в зоне спецоперации, также высказались о голой вечеринке. Они заявили, что подобные мероприятия развращают молодежь, когда сами они находятся на передовой, защищая Россию.

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      Марк Леонов
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