На клуб «Мутабор» подали в суд из-за музыки

Российские авторы подали в суд на владельца «Мутабора» из-за используемой музыки

Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, используемых заведением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы, где зарегистрирован иск.

Ответчиком выступает ООО «Арт центр», владеющее торговой маркой «Мутабор» с 2020 года. Дата заседания пока не назначена, добавили в суде, отказавшись от иных комментариев.

По информации источника агентства, знакомого с материалами дела, истец намерен взыскать с ответчика компенсации порядка 300 тысяч рублей за использование музыки. «Российское авторское общество» ранее заключившее контракт с «Арт центром», считает, что ответчик просрочил сроки платежей за использование на мероприятиях в «Мутаборе» ряда музыкальных треков.

9 января суд рассмотрит вопрос о приостановке деятельности клуба «Мутабор» на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленных в заведении после голой вечеринки блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, вызвали волну общественного возмущения, его прокомментировали в Кремле и в МИД.