Киркоров пропал с афиши «Золотого граммофона»
Российский поп-певец Филипп Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Мероприятие назначено на 25 февраля. На это обратила внимание «Фонтанка».
Как пишет издание, в афише, опубликованной 27 декабря, Киркоров был изображен на афише в компании с Николаем Басковым, Ириной Дубцовой, Сергеей Лазаревым и Мари Краймбрери. Однако в текущем анонсе концерта Киркоров больше не значится.
В пресс-службе «Русской медиагруппы» не смогли прокомментировать изданию, примет ли Киркоров участие в концерте.
После участия в скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в декабре артисты, принявшие участие в мероприятии, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Многие, в частности Филипп Киркоров лишились рекламных контрактов. Также его выступления вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале.
Киркоров заявлял, что оказался на вечеринке, так как «зашел не в ту дверь, не знал о характере событий». Певец подчеркнул, что не хочет, чтобы участие в вечеринке повлияло на его карьеру в России.