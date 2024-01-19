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08:11, 19 января 2024Культура

Киркоров пропал с афиши «Золотого граммофона»

«Фонтанка»: Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон» в Петербурге
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российский поп-певец Филипп Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Мероприятие назначено на 25 февраля. На это обратила внимание «Фонтанка».

Как пишет издание, в афише, опубликованной 27 декабря, Киркоров был изображен на афише в компании с Николаем Басковым, Ириной Дубцовой, Сергеей Лазаревым и Мари Краймбрери. Однако в текущем анонсе концерта Киркоров больше не значится.

В пресс-службе «Русской медиагруппы» не смогли прокомментировать изданию, примет ли Киркоров участие в концерте.

После участия в скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в декабре артисты, принявшие участие в мероприятии, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Многие, в частности Филипп Киркоров лишились рекламных контрактов. Также его выступления вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале.

Киркоров заявлял, что оказался на вечеринке, так как «зашел не в ту дверь, не знал о характере событий». Певец подчеркнул, что не хочет, чтобы участие в вечеринке повлияло на его карьеру в России.

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      Марина Совина
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