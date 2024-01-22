Суд взыскал с Киркорова многомиллионную задолженность по налогам и сборам

Суд взыскал с Киркорова задолженность по налогам в размере почти 8 млн рублей

Мировой судья судебного участка №374 Таганского района города Москвы вынес приказ о взыскании с российского эстрадного певца Филиппа Киркорова многомиллионную задолженность по налогам и сборам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Размер долга исполнителя за 2022 год составил 7,9 миллиона рублей. Помимо этого, артиста обязали выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы в размере 24 тысяч рублей. Отмечается, что по состоянию на 22 января 2024 года судебный приказ не вступил в законную силу.

В начале января сообщалось, что Киркоровым заинтересовались судебные приставы. Причиной стали неоплаченные штрафы артиста.

Ранее исполнитель пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица».

