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14:35, 9 января 2024Культура

Киркоров вызвал интерес судебных приставов

Судебные приставы заинтересовались Киркоровым из-за неоплаченных штрафов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым заинтересовались судебные приставы. Соответствующий материал публикует «Страсти».

Отмечается, что причиной стали неоплаченные штрафы артиста. На компанию ООО «Филипп Киркоров продакшн» возбудили несколько исполнительных производств. По данным издания, фирма имеет две задолженности за административные правонарушения в размере 5 500 рублей.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров захотел помочь пострадавшим при обстреле Белгорода. «Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — заявил артист.

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