Гонорар Киркорова уменьшился на несколько миллионов после «голой вечеринки»

Mash: гонорар Филиппа Киркорова уменьшился на 4,5 миллиона рублей

Гонорар эстрадного певца Филиппа Киркорова уменьшился на несколько миллионов рублей после скандала вокруг «голой вечеринки» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Так, стоимость частных выступлений артиста снизилась на 4,5 миллиона рублей. Отмечается, что команда исполнителя пошла на данный шаг из-за резкого снижения спроса на фоне скандального мероприятия.

По данным канала, ранее стоимость выступления Киркорова на частном мероприятии составляла 150 тысяч долларов (около 13,6 миллиона рублей), однако теперь заказчикам предлагают заплатить 100 тысяч долларов (около 9,1 миллиона рублей), объясняя это персональным предложением. Также уточняется, что в указанную сумму входит выступление танцовщиков.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров брал кредиты ради организации своих выступлений и концертов. «Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя», — рассказал концертный продюсер Сергей Лавров.