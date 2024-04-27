Лукашенко оценил вклад Стаса Михайлова в международную политику

Лукашенко заявил о вкладе Михайлова в укрепление связей России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Стаса Михайлова с 55-летием и оценил его вклад в международную политику. Его слова приводит ТАСС.

По словам белорусского лидера, исполнитель вносит большой вклад в укрепление культурных связей между Россией и Белоруссией. «Ваша неповторимая манера исполнения, отличающаяся особой искренностью и глубиной чувств, покорила сердца миллионов поклонников», — заявил Лукашенко.

Ранее российский певец Григорий Лепс ответил на вопрос, существует ли конкуренция между ним и его коллегой Стасом Михайловым. Исполнитель опроверг слухи о вражде с артистом: «Все было хорошо. У Стаса были свои ценности, у меня свои цены. Мы никогда не конкурировали».