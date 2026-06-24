Звезда «Триггера» женился на 19-летней возлюбленной

40-летний актер Данила Якушев женился на 19-летней возлюбленной

Актер Данила Якушев, известный по сериалам «Триггер» и «Молодежка», женился на 19-летней возлюбленной Кристине. Об этом он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист и его супруга опубликовали серию снимков из загса, церемония состоялась 23 июня. Девушка уточнила, что взяла фамилию мужа.

«Теперь мы — одна фамилия на двоих», — подписала фотографии Кристина.

Ранее 40-летний Якушев заявил, что разница в возрасте с избранницей делает их союз только крепче. «Я даю ей мудрость, книги, фильмы важные смотрим. Она меняется на моих глазах», — пояснил актер. В свою очередь девушка «дает ему жизненную энергию, которой не хватает».