Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Чехия заявила о готовности отказаться от закупок нефти из России

Глава Минпромторга Чехии заявил, что страна не собирается платить за газ из России рублями

Фото: Pixabay

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что страна не собирается платить за российский газ рублями, а также выразила готовность при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Чехия и дальше хочет платить за газ в евро, тем более что большую его часть она закупает на западноевропейских биржах. «Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — отметил Сикела.

Он добавил, что Прага готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из России странам Европейского Союза в случае, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами.

Президент Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Чехия заявила о готовности отказаться от закупок нефти из России
В России назвали условие для очередного всплеска заболеваемости COVID-19
Кадыров сообщил об обстреле украинскими военными своих позиций в ЛНР
В российском городе двое детей выпали из окна шестого этажа
Кадыров рассказал о масштабном наступлении по всей линии фронта в ЛНР
В ФРГ допустили подорожание отопления до уровня двухмесячной арендной платы
Журова высказалась о решении УЕФА отстранить российские команды от турниров
В Италии раскрыли планы по оплате российского газа
Пентагон заявил о преждевременности гарантий безопасности для Швеции и Финляндии
Нарколог назвал способ избежать запоя на праздниках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.