Чехия заявила о готовности отказаться от закупок нефти из России

Глава Минпромторга Чехии заявил, что страна не собирается платить за газ из России рублями

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что страна не собирается платить за российский газ рублями, а также выразила готовность при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Чехия и дальше хочет платить за газ в евро, тем более что большую его часть она закупает на западноевропейских биржах. «Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — отметил Сикела.

Он добавил, что Прага готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из России странам Европейского Союза в случае, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами.

Президент Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.