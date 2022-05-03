В Австрии заявили об опасности отказа от российских энергоресурсов

Союз промышленников Австрии заявил об опасности отказа от российской нефти для экономики

Отказ от российских энергоресурсов и эмбарго на поставки российской нефти могут представлять опасность для экономики Австрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря Союза промышленников Австрии Кристофа Ноймайера.

По его словам, запретительные меры могут привести к дальнейшему росту цен на энергоресурсы, который уже стал рекордным. Ноймайер отметил, что хотя российским углю и нефти можно найти замену в среднесрочной перспективе, отказ от них все равно приведет к огромным финансовым издержкам, а найти замену российскому газу в среднесрочной перспективе просто невозможно.

Резюмируя сказанное, он назвал потенциальный ущерб экономике Австрии «катастрофическим».

Ранее об опасности введения эмбарго на поставки российского газа заявил глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум. По его словам, в ближайшие годы у страны нет возможности найти замену поставкам из России, не нанеся серьезного урона своей экономике.