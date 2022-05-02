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В Германии оценили перспективы отказа от российского газа

Глава E.ON Бирнбаум: Германия вряд ли продержится без российского газа две ближайшие зимы

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что вводить эмбарго на российский газ опасно для экономики. Об этом он сообщил в интервью изданию FAZ.

Руководитель крупнейшей энергетической компании Германии предостерег от введения газового эмбарго. «Мы вряд ли обойдемся в ближайшие две зимы без российского газа, если только не в ущерб нашей промышленности и экономике», — заявил Бирнбаум. По его словам, в случае отказа от газа у Германии не будет ни сталелитейной, ни химической промышленности, а последствия будут драматическими.

Оценивая перспективы отказа от российского газа, топ-менеджер E.ON отметил, что важно укреплять координацию в Европе, чтобы в случае внезапного прекращения поставок не столкнуться с теми же последствиями, что и после пандемии коронавируса. Бирнбаум подчеркнул, что такой сценарий весьма вероятен, если Россия «будет настаивать на оплате в рублях».

16 марта E.ON перестала закупать природный газ у российских поставщиков. В конце марта Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года, чтобы найти альтернативных поставщиков газа для снижения энергозависимости от России.

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Андрей Ставицкий
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