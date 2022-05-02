В Германии оценили перспективы отказа от российского газа

Глава E.ON Бирнбаум: Германия вряд ли продержится без российского газа две ближайшие зимы

Глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что вводить эмбарго на российский газ опасно для экономики. Об этом он сообщил в интервью изданию FAZ.

Руководитель крупнейшей энергетической компании Германии предостерег от введения газового эмбарго. «Мы вряд ли обойдемся в ближайшие две зимы без российского газа, если только не в ущерб нашей промышленности и экономике», — заявил Бирнбаум. По его словам, в случае отказа от газа у Германии не будет ни сталелитейной, ни химической промышленности, а последствия будут драматическими.

Оценивая перспективы отказа от российского газа, топ-менеджер E.ON отметил, что важно укреплять координацию в Европе, чтобы в случае внезапного прекращения поставок не столкнуться с теми же последствиями, что и после пандемии коронавируса. Бирнбаум подчеркнул, что такой сценарий весьма вероятен, если Россия «будет настаивать на оплате в рублях».

16 марта E.ON перестала закупать природный газ у российских поставщиков. В конце марта Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года, чтобы найти альтернативных поставщиков газа для снижения энергозависимости от России.