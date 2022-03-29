Германия снизила вдвое закупки российского угля

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что страна сократила импорт российского угля вдвое

Германия должна стать полностью независимой от импорта российского топлива, страна уже снизила импорт угля из России в два раза. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает «Интерфакс».

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету страна планирует сократить наполовину импорт российской нефти и газа, а от закупок угля отказаться к осени.

Он добавил, что к 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов. При этом генеральный директор немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в эфире ARD заявил, что Германии потребуется три года, чтобы найти альтернативных поставщиков газа для снижения энергозависимости от России.

Бирнбаум считает, что отказ от поставок российских нефти и угля может произойти быстрее. 23 марта российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа в недружественные страны в рубли. Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата (BMWi) ФРГ Сузанне Унград назвала это нарушением договоров.