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Германия снизила вдвое закупки российского угля

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что страна сократила импорт российского угля вдвое

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Германия должна стать полностью независимой от импорта российского топлива, страна уже снизила импорт угля из России в два раза. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает «Интерфакс».

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету страна планирует сократить наполовину импорт российской нефти и газа, а от закупок угля отказаться к осени.

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Он добавил, что к 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов. При этом генеральный директор немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в эфире ARD заявил, что Германии потребуется три года, чтобы найти альтернативных поставщиков газа для снижения энергозависимости от России.

Бирнбаум считает, что отказ от поставок российских нефти и угля может произойти быстрее. 23 марта российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа в недружественные страны в рубли. Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата (BMWi) ФРГ Сузанне Унград назвала это нарушением договоров.

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Платон Щукин
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